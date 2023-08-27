Румыния ожидает подписания документов для начала обучения украинских пилотов на F-16

"Я ожидаю подписания протоколов (для пилотов, - ред.) в ближайшие несколько дней, что является последним препятствием. Насколько мы можем судить, логистика уже налажена", - заявил он.

Украина получит F-16

Ранее ряд европейских стран в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16. Также Соединенные Штаты подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ приступят к тренировкам на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

Кроме того, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16.

В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.

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