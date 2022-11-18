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Рулетка с дьяволом. Подоляк ответил на призывы начать диалог с Россией

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Именно Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Если враг хочет завершения войны, ему никто не мешает сделать это прямо сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ко всем любителям поиграть в российскую рулетку и заключить соглашение с дьяволом есть один вопрос. Никто не видит украинские ракеты над российскими городами. Но все видят ru-ракеты, атакующие украинцев", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, если Россия действительно хочет прекращения войны, то ей никто не мешает сделать это прямо сейчас.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк объяснил, почему война в Украине может завершиться раньше полной деоккупации, а также почему Киев не намерен вести переговоры с врагом.

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