Рулетка с дьяволом. Подоляк ответил на призывы начать диалог с Россией

Именно Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Если враг хочет завершения войны, ему никто не мешает сделать это прямо сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ко всем любителям поиграть в российскую рулетку и заключить соглашение с дьяволом есть один вопрос. Никто не видит украинские ракеты над российскими городами. Но все видят ru-ракеты, атакующие украинцев", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, если Россия действительно хочет прекращения войны, то ей никто не мешает сделать это прямо сейчас.