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Война может завершиться раньше полной деоккупации: Подоляк назвал условия

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Киев, Четверг 17 ноября 2022 23:57
Война может завершиться раньше полной деоккупации: Подоляк назвал условия Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Война с Россией может закончиться раньше, чем ВСУ полностью освободят территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что во время российского вторжения 24 февраля никто не верил, что Украина выстоит в этом противостоянии. Однако уже закончилось девять месяцев войны и ВСУ находятся в фазе контрнаступления, эффективного продвижения по деоккупации своей территории.

"Возможна ли полностью стопроцентная военная победа? Возможно, будет выглядеть чуточку иначе. Например, мы продвинемся в Луганской или Донецкой области, упадет крупный город, который восемь лет был оккупирован РФ, например, Луганск, после этого начнутся необратимые процессы - и в политических элитах РФ, и в обществе", - пояснил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде. Она должна проиграть войну против Украины, понести наказание и пройти политическую трансформацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие прекращения существования России.

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