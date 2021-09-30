У Німеччині завтра проведуть перші переговори щодо нової коаліції

Після виборів у Бундерстаг Німеччини дві партії готують перші переговори з приводу створення коаліції. "Союз-90/Зелені" і "вільна демократична партія" після першої попередньої зустрічі їх лідерів готуються провести консультації в розширеному форматі 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Генеральний секретар ВДП Фолькер Віссінг заявив, що на зустрічі 1 жовтня будуть присутні члени президії. Передбачається більш детальне обговорення низки програмних питань.

Після цього ліберали проведуть перші попередні переговори з двома найбільшими партіями, які набрали на виборах в бундестаг найбільшу кількість голосів - 2 жовтня з консервативним блоком ХДС/ХСС, 3 жовтня - з керівництвом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), повідомив далі Віссінг.

За його словами, пропозицію почати попередні переговори ліберали отримали як від консерваторів, так і від соціал-демократів, ВДП прийняла обидві пропозиції. При цьому лібералам важливо провести до кінця поточного тижня зустрічі з усіма можливими партнерами по майбутній коаліції.

Про зміст минулої напередодні зустрічі, в якій крім нього брав участь голова ВДП Крістіан Лінднер і співголови партії "зелених" Анналена Бербок і Роберт Хабек, Віссінг не повідомив, пославшись на секретний характер переговорів.