Керівництво НКРЕКП саботує закон про заборону імпорту електроенергії з Росії, - нардеп

"Пряма відповідальність за всі ці збитки (від імпорту, - ред.) лежить на так званому національному регуляторі - НКРЕКП, членів якого призначив особисто президент. Поки економіка країни слабне, а громадяни біднішають - керівництво НКРЕКП незаконно збагачується на злочинному імпорті", - повідомив нардеп.

За його словами, закон про заборону імпорту набрав чинності 13 травня, однак до теперішнього часу імпорт з країни-агресора продовжується.

"Лише за один день, 18 травня, через російський імпорт і небажання НКРЕКП виконати закон про його заборону, державні атомні електростанції не змогли виробити майже 10 млн кВт годин і втратили на рівному місці 15 млн грн", - наголосив він.

Загалом, лише прямі збитки від російсько-білоруського імпорту, за його словами, за останній два роки склали 3 млрд грн.

"Україна витратила 3 млрд грн на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. 2 млрд грн було заплачено з літа 2019 по березень 2020 року. І ще 1 млрд грн - уже у 2021 році. Це лише прямі збитки держави від імпорту струму. Якщо додати втрати від простою шахт, штучних обмежень ТЕС і АЕС - збитки перевищать 5 млрд грн", - зазначив Наливайченко.