Керівництво НКРЕКП саботує закон про заборону імпорту електроенергії з Росії, - нардеп
Керівництво Національного тарифного регулятора НКРЕКП саботує закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі. Це наносить державним енергетичним компаніям збитки на десятки мільйонів гривень щодня.
Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко в Facebook.
"Пряма відповідальність за всі ці збитки (від імпорту, - ред.) лежить на так званому національному регуляторі - НКРЕКП, членів якого призначив особисто президент. Поки економіка країни слабне, а громадяни біднішають - керівництво НКРЕКП незаконно збагачується на злочинному імпорті", - повідомив нардеп.
За його словами, закон про заборону імпорту набрав чинності 13 травня, однак до теперішнього часу імпорт з країни-агресора продовжується.
"Лише за один день, 18 травня, через російський імпорт і небажання НКРЕКП виконати закон про його заборону, державні атомні електростанції не змогли виробити майже 10 млн кВт годин і втратили на рівному місці 15 млн грн", - наголосив він.
Загалом, лише прямі збитки від російсько-білоруського імпорту, за його словами, за останній два роки склали 3 млрд грн.
"Україна витратила 3 млрд грн на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. 2 млрд грн було заплачено з літа 2019 по березень 2020 року. І ще 1 млрд грн - уже у 2021 році. Це лише прямі збитки держави від імпорту струму. Якщо додати втрати від простою шахт, штучних обмежень ТЕС і АЕС - збитки перевищать 5 млрд грн", - зазначив Наливайченко.
Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.
15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.
Як писало РБК-Україна, 17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося також Міністерство енергетики України.