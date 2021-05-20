Руководство НКРЭКУ саботирует закон о запрете импорта электроэнергии из России, - нардеп

Руководство Национального тарифного регулятора НКРЭКУ саботирует закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это наносит государственным энергетическим компаниям убытки на десятки миллионов гривен ежедневно.

"Прямая ответственность за все эти убытки (от импорта, - ред.) лежит на так называемом национальном регуляторе - НКРЭКУ, членов которого назначил лично президент. Пока экономика страны слабеет, а граждане беднеют - руководство НКРЭКУ незаконно обогащается на преступном импорте", - сообщил нардеп.

По его словам, закон о запрете импорта вступил в силу 13 мая, однако до настоящего времени импорт из страны-агрессора продолжается.

"Только за один день, 18 мая, из-за российского импорта и нежелания НКРЭКУ выполнить закон о его запрете, государственные атомные электростанции не смогли произвести почти 10 млн кВт часов и потеряли на ровном месте 15 млн грн",-подчеркнул он.

В общем, только прямые убытки от российско-белорусского импорта, по его словам, за последний два года составили 3 млрд грн.

"Украина потратила 3 млрд грн на импорт электроэнергии из России и Беларуси. 2 млрд грн было заплачено с лета 2019 по март 2020 года. И еще 1 млрд грн - уже в 2021 году. Это лишь прямые убытки государства от импорта тока. Если добавить потери от простоя шахт, искусственных ограничений ТЭС и АЭС - убытки превысят 5 млрд грн", - отметил Наливайченко.