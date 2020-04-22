Керівництво "Електроважмашу" та ОПЗ звинуватили у неефективному управлінні

Призначений Фондом держмайна перед приватизацією менеджмент держпідприємств "Електроважмаш" і Одеський припортовий завод неефективно управляє держкомпаніями і веде їх до банкрутства. Про це пише у своєму блозі на "Українській правді" економічний журналіст Сергій Лямець.

"У мене є тільки один варіант пояснення: крадуть. Крадуть там, на місцях. І судячи з усього, крадуть ще більше і ще крадуть зі збитків. А це називається "мародерство", - пише Лямець.

Як зазначає журналіст, згідно з наведеними даними, "Електроважмаш" у першому кварталі 2020 року випустив продукції всього на 160 млн гривень, що на 72% менше ніж у 3 кварталі 2019 року, а надходження від замовників знизилися - на 85% - з 600 млн до 90 млн гривень.

Нагадаємо, в листопаді 2019 ФДМУ призначив в. о. голови компанії Віктора Бусько.

За словами заступника голови Фонду держмайна Сергія Ігнатовського, це було зважене рішення. Приватизація "Електроважмашу" планувалася в першій половині 2020 року.

Лямець також зазначає, що ОПЗ, після зміни менеджменту, стрімко нарощує збитки.

Зокрема, 4 квартал 2019 підприємство закінчило зі збитками 929,8 млн гривень. У першому кварталі 2020 збиток зріс до 1,510 млрд гривень.

У січні 2020 року ФДМУ призначив в. о. голови правління ОПЗ ресторатора Миколи Синицю.

Нагадаємо, повідомлялося також, що під контролем Фонду держмайна знаходяться підприємства АТ "Турбоатом", ЗАТ "Президент-Готель", "Центренерго", АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Раніше повідомлялося, що Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) викрито п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаж", завдала збитки в 13,7 млн гривень.