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DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і ОГХК

Новини » Економіка    11.10.2019 - 12:44
DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і ОГХК
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В DCH заявили, що зацікавлені у розвитку української промисловості

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про готовність взяти участь у конкурсах з приватизації підприємств "Електроважмаш" і "Об'єднана гірська хімічна компанія", якщо уповноважені державні органи приймуть відповідні рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи.

Інформація про наміри DCH з'явилася після того, як Тимофій Милованов, голова Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України повідомив про передачу "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірської хімічної компанії" Фонду державного майна України для подальшого проведення приватизаційних конкурсів.

"Ми зацікавлені в розвитку української промисловості, а анонсовані міністром до приватизації об'єкти отримають нові перспективи розвитку за рахунок синергії з іншими активами DCH. Інвестиційні можливості DCH і успішний досвід управління великими виробничими комплексами є передумовами забезпечення стабільної роботи "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірської хімічної компанії", і зміцнення ринкових позицій цих підприємств", - йдеться в повідомленні на сайті DCH.

DCH Олександра Ярославського - одна з найбільших і таких, що найбільш динамічно розвиваються українських бізнес-груп з більш ніж 20-річною історією. Пріоритетними напрямками діяльності групи є фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін. У числі українських активів DCH: Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського тільки в економіку Харківського регіону перевищили 1 млрд доларів, включаючи вкладення в програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 (будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5* готелю й інших критеріальних для УЄФА об'єктів).

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