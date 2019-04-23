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Керівництво бойовиків обмежує фінансування інфраструктури в ОРЛО

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 15:20
Керівництво бойовиків обмежує фінансування інфраструктури в ОРЛО
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Через відсутність коштів на ремонт вийшла з ладу система водопостачання в районі Луганська

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу продовжують обмежувати фінансування потреб інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Олександра Мотузяника.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російські окупаційні адміністрації продовжують обмежувати фінансування потреб інфраструктури на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, через відсутність коштів на ремонт вийшла з ладу система водопостачання в районі Луганська, що призвело до її забруднення стічними водами каналізації. Також це призвело до зростання кількості випадків отруєнь і важких захворювань серед місцевих жителів, у т. ч. особового складу підрозділів однієї з мотострілкових бригад противника.

Так, з початку квітня 2019 року з діагнозом отруєння були госпіталізовані більше двадцяти російських військовослужбовців. Однак так звана "місцева влада" і російське окупаційне командування приховують інформацію про випадки отруєнь і забороняють її оприлюднення в ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сотні населених пунктів Донбасу можуть залишитися без водопостачання.

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