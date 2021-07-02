Через керівництво УЗ економіці України загрожують величезні втрати, - експерт

Дефіцит дизпалива для роботи локомотивів, через який рух товарних поїздів "Укрзалізниці" під загрозою повної зупинки - ця провина керівництва компанії, яке нездатне ефективно керувати компанією, і через яке можуть зупинитися виробничі потужності країни.

"Ця ситуація повторюється десь приблизно раз на півроку, і основна, докорінна причина - неефективне управління "Укрзалізницею". Або, простіше кажучи, бардак. Керівники компанії носять приставку "виконуючих обов'язки", тобто люди навіть не розуміють, що вони роблять, не розуміють, що відбувайся, не володіють ситуацією. А результатами цього є і невиконання інвестиційної програми, і схід поїздів з рейок, і періодичні зупинки руху через відсутність дизельного палива на Укрзалізниці", - пояснив експерт.

За його словами, неефективне управління УЗ простежується буквально у всіх процесах, і призводить до негативних результатів для всієї економіки України.

"Якщо ситуація з нестачею палива не буде вирішена швидко, і відбудеться зупинка якихось виробництв з безперервним циклом в Україні - це будуть величезні втрати для економіки. Причому ситуація абсолютно незрозуміла, адже зараз в країні немає дефіциту палива. Як вийшло, що УЗ не може його купити? Це питання зараз вже навіть не до наглядової ради і не до нинішнього правління УЗ, які довели свою некомпетентність, але і до уряду", - резюмував Гусак.