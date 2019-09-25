Керівникам Volkswagen пред'явили звинувачення в скандалі з викидами

Німецька прокуратура звинуватила керівництво автомобільного концерну Volkswagen в маніпуляціях з акціями через приховування перед інвесторами в 2015 році правдивої інформації про викиди. Про це передає The Japan Times.

Звинувачення спрямовані проти генерального директора, голови та колишнього генерального директора автовиробника. За даними прокуратури, вони навмисно поінформували ринки занадто пізно про величезні витрати на VW, які незабаром виникли в результаті скандалу.

В той період Агентство з охорони навколишнього середовища США виявило, що мільйони дизельних автомобілів Volkswagen були оснащені програмним забезпеченням, розробленим для того, щоб занижувати показники забруднення атмосфери. Всього близько 11 мільйонів автомобілів по всьому світу були оснащені таким програмним забезпеченням.

Дослідження були оприлюднені в середині вересня 2015 року. Volkswagen визнав, що встановив програмне забезпечення, яке включало засоби контролю забруднення під час випробувань транспортних засобів і відключало їх під час повсякденної їзди.

Це призвело до падіння акцій автовиробника на 1,9 відсотка. Скандал обійшовся Volkswagen у понад 30 мільярдів євро (33 мільярди доларів) у вигляді штрафів і витрат на відкликання.

За словами прокуратури, ці звинувачення можуть призвести керівництво концерну до тюремного ув'язнення на термін до п'яти років. Судові розгляди все ще тривають.

Нагадаємо, автовиробники Ford і Volkswagen у січні оголосили про план створення автомобілів разом. Вони підписали угоду про розробку комерційних фургонів і пікапів середнього розміру, починаючи з 2022 року.