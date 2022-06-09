У Куп'янську мер із колаборантами намагалися створити свою "обладміністрацію", а отримали статтю

Мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який перейшов на бік окупанта, намагався створити "тимчасову цивільну адміністрацію Харківської області". Тепер йому та ще 7 спільникам загрожує термін за статтею про держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"За даними слідства, міський голова Куп’янськ, який з початку окупації міста підтримує російських військових, 3 червня 2022 року підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області" та обрання її керівника, - зазначається в повідомленні.

За підсумками нібито "засідання" проросійський орган очолив колишній заступник начальника Дергачівського райуправління міліції, який уже підозрюваний за фактами державної зради та колаборційної діяльності.

Чоловік допомагав окупантам шукати жителів смт Козача Лопань, що брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та активістів, а також організував забезпечення російським військовим спецтехніки для будівництва блокпостів. Окрім цього, он добровільно перебував на посаді "голови адміністрації" в Козачій Лопані, на захопленій окупантами території.

На так званому засіданні перебували ще 6 людей, що активно підтримували створення псевдооргану та підписали протокол засідання.

Одному з учасників 4 травня також повідомили про підозру за фактами держзради та колаборційної діяльності. Слідство вважає, що він разом з окупантами налагоджує перепідключення комунальних комунікацій Козачої Лопані до комунікаційних ліній Росії.

Також чоловік організував і проводив серед місцевих жителів видачу "гуманітарної допомоги" російськими військовими та налагодив висвітлення цих подій у федеральних російських медіа.