Керівника митного поста "Ковель" затримали на хабарі

Державно бюро розслідувань затримало виконуючого обов'язки начальника митного поста "Ковель" Волинської митниці на отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Як зазначили в Бюро, митник вимагав хабар у розмірі 12,24 тисяч доларів за не перешкоджання митного оформлення автомобілів.

"Чиновник митниці у змові з посередником, вимагали від мешканця Волинської області неправомірну вигоду у розмірі 12 240 доларів США. За "винагороду" обіцяли громадянину не перешкоджати у митному оформленні транспортних засобів.

На даний момент вирішується питання про оголошення митнику підозри щодо ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що до суду направили обвинувальний акт відносно чиновників інституту Національної академії медичних наук України. Вони підозрюються в розтраті 10 млн гривень державних коштів.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили керівника одного з управлінь і головного спеціаліста головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області на хабарі. Чиновник вимагав 24,8 тисячі гривень за прискорену видачу сертифіката.