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В Україні можуть змінити процедуру обрання керівника вишу

Україна, П'ятниця 22 січня 2021 17:53
В Україні можуть змінити процедуру обрання керівника вишу
Фото: вибори (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть змінити процедуру обрання керівника вишу. Комітет з питань освіти й науки рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4489-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект закону, зокрема, пропонує розбити вибори на два тури. Обраною керівником закладу вищої освіти вважається особа (кандидатура), яка набрала понад 50% голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а у разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

Згідно з документом, якщо у виборах взяли участь дві та більше особи (кандидатури), і жодна з них не набрала понад 50% голосів від загальної кількості претендентів, на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

"Комітет рекомендує прийняти законопроект щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти №4489-1 за основу", - сказано у повідомленні.

Підкреслимо, раніше в законі не був передбачений другий тур у виборах керівника вишу.

Нагадаємо, комітет з питань молоді і спорту не рекомендував парламенту надавати право дітям-сиротам вступати поза конкурсом до закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності. Таке право пропонувалося законопроектом №3862.

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