Керівників "Мотор Січі" хочуть зобов'язати компенсувати збиток майже в 500 млн грн

В Господарський суд Запорізької області надійшов позов до топ-менеджерів ВАТ "Мотор Січ" від одного з акціонерів з вимогою компенсувати підприємству збитки, завдані операціями по незаконному виведенню коштів з їх наступним протиправним переведенням на суму 438 млн грн.

Про це йдеться у відповідній позовній заяві, передає УНІАН.

У позовній заяві вказані - голова ради директорів ВАТ "Мотор Січ" Сергій Войтенко і фінансовий директор, а також член ради директорів підприємства Віктор Лунін.

Позов про відшкодування збитків, завданих діями топ-менеджменту підприємства, стосується подій 2013-2016 років, протягом якого зазначені особи, за інформацією позивача, набували "сміттєві" цінні папери в рамках схеми незаконного збагачення.

Дані факти були зафіксовані у квітні 2018 року вердиктом Шевченківського суду столиці в рамках розгляду кримінальної справи під реєстраційним номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42017000000001137.

Як випливає з постанови суду в рамках кримінальної справи, "посадові особи ВАТ "Мотор Січ" вчинили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: TOB "Грант-Імпорт-Торг", TOB "Пром-Інновація Плюс" на загальну суму понад 350 млн грн, що є особливо великим розміром"

Крім цього, посадові особи групи компаній "Мотор Січ" в цей же період здійснили розтрату майна шляхом перерахування безготівкових коштів за послуги перестрахування власних угод на розрахункові рахунки страхових компаній ТДВ "СК "Хортиця" на суму 45,5 млн грн, ЗАТ "СК "Аеліта" на суму 3,6 млн грн, ЗАТ "СК "Біфест" на суму 4,3 млн грн, всього на загальну суму 53,4 млн грн.

Надалі зазначені страхові компанії здійснювали придбання сміттєвих цінних паперів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим здійснюючи переказ безготівкових коштів у готівку і передають їх замовникам злочину, наголошується в ухвалі суду, де наводиться перелік з десятків фіктивних компаній, акції яких купували топ-менеджери ВАТ "Мотор Січ" Войтенко і Лунін з метою виводу коштів підприємства та їх подальшого переведення

За даними слідства, Лунін особисто підписував договори купівлі-продажу сміттєвих цінних паперів з фіктивними компаніями, і при його участі здійснювалося перерахування коштів за їх придбання з метою подальшого продажу.

На думку подавачів позову, який буде розглядатися Господарським судом Запорізької області, Лунін навмисне завдавав шкоди підприємству, а Войтенко - не зупинив такі дії, хоча мав можливості і повноваження, а також володів всією інформацією про завдання збитків підприємства через протизаконного виведення його коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд викликав на допит фактичного керівника "Мотор Січі" у справі про арешти акцій компанії. На думку адвокатів, Богуслаєв допоможе встановити вплив кримінальної справи СБУ на поточний фінансовий стан підприємства.

Як відомо, в судах різних інстанцій зараз тривають розгляди за позовами акціонерів "Мотор Січі" з вимогою зняти арешт, але судді відмовляють у клопотаннях про виклик до суду представників української влади - СБУ, АМКУ, ВП, КМУ.

Адвокати відзначають, що весь цей час показники фінансово-господарської діяльності "Мотор Січ" погіршуються, а підприємство втрачає ринки.