Руїс побив Ортіса за одноголосним рішенням суддів

Мексиканець відсвяткував перемогу за підсумками бою. Троє суддів віддали звитягу 32-річному боксеру.

Упродовж бою Руїс тричі відправив Ортіса на підлогу. Перший нокдаун стався вже в другому раунді. Кубинець зміг піднятися, а потім знову впав під ударами суперника. Ще один нокдаун глядачі побачили в 7-му раунді. Проте, загалом поєдинок минув у рівній боротьбі.

Руїс вперше бився після повернення в ринг. Пауза в його кар'єрі тривала 15 місяців. Ще торік у травні він переміг Кріса Арреолу – теж за рішенням суддів. Бій із Ортісом потрібен був мексиканцю задля можливості претендувати на топ-поєдинки. Зокрема, Руїс-молодший готовий битися з українським чемпіоном Усиком.

Натомість 35-річний боксер прагне провести об'єднавчий поєдинок у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Також він повинен буде зустрітися з переможцем бою Паркер – Джойс у рамках обов'язковго захисту титулу WBO.