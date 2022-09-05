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Руїс побив Ортіса за одноголосним рішенням суддів

Фото: Енді Руїс і Луїс Ортіс провели в ринзі всі 12 раундів (twitter.com/premierboxing)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу в хевівейті Енді Руїс-молодший переміг Луїса Ортіса в 12-раундовому поєдинку, який приймав американський штат Каліфорнія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Мексиканець відсвяткував перемогу за підсумками бою. Троє суддів віддали звитягу 32-річному боксеру.

Упродовж бою Руїс тричі відправив Ортіса на підлогу. Перший нокдаун стався вже в другому раунді. Кубинець зміг піднятися, а потім знову впав під ударами суперника. Ще один нокдаун глядачі побачили в 7-му раунді. Проте, загалом поєдинок минув у рівній боротьбі.

Руїс вперше бився після повернення в ринг. Пауза в його кар'єрі тривала 15 місяців. Ще торік у травні він переміг Кріса Арреолу – теж за рішенням суддів. Бій із Ортісом потрібен був мексиканцю задля можливості претендувати на топ-поєдинки. Зокрема, Руїс-молодший готовий битися з українським чемпіоном Усиком.

Натомість 35-річний боксер прагне провести об'єднавчий поєдинок у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Також він повинен буде зустрітися з переможцем бою Паркер – Джойс у рамках обов'язковго захисту титулу WBO.

До слова, боксер Усик і ще два десятки спортсменів отримали державні нагороди до Дня незалежності України.

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Бокс