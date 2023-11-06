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УПЛ: "Полесье" оформило ничью с "Кривбассом" в битве лидеров

Житомир, Понедельник 06 ноября 2023 18:48
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УПЛ: "Полесье" оформило ничью с "Кривбассом" в битве лидеров Фото: Артем Козак только что сравнял счет (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

В центральном матче 13-го тура Премьер-лиги житомирское "Полесье" разошлось миром с криворожским "Кривбассом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Полесье" – "Кривбасс" – 1:1

Голы: Казак, 54 – Кузик, 39

В дебюте в битву лидеров УПЛ вмешался враг, организовав воздушную тревогу на почти на два часа. После вынужденной паузы команды заиграли на высоких скоростях. Правда, подлинных моментов пришлось подождать. Лишь на 33-й минуте Клищук вытянул из девятки удар Шабанова головой.

А на 39-й повел в счете "Кривбасс". Это Кузик получил передачу из глубины поля от Стецькова и в ближнем бою переиграл Бойко. Лайнсвумен сначала зафиксировала у автора забитого мяча офсайд, но после вмешательства VAR гол в раздевалку таки засчитали.

На второй тайм "Полесье" вышло с решительным намерением отыграться. И уже на первой минуте житомиряне получили право на пенальти, когда Бескоровайный рукой остановил удар Крушинского. Новый эпизод для разбора системой Видеоассистент рефери – повтор показал, что мяч попал в локоть, и одиннадцатиметровый отменили.

Впрочем, "полесские волки" не остановились и провели серию опасных атак. В конце концов оборона криворожцев дала сбой. На 54-й минуте Ариэльсон перед штрафной отдал на Козака, а тот качнул защитника и неожиданно для кипера пробил с линии площадки в ближний угол – 1:1!

Следующие полчаса с хвостиком "Полесье" и "Кривбасс" провели на встречных курсах. Однако постепенно атакующий пыл обеих команд угас. Понимая цену ошибки, и житомиряне, и криворожцы, прежде всего, поставили на то, чтобы не пропустить второй раз. В конце концов матч закончился закономерной ничьей. "Кривбасс" остался первым (27 очков), "Полесье" – на второй строчке (26).

К слову, ранее Вернидуб и легионер "Полесья" забрали награды тура Премьер-лиги.

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