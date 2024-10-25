RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Рух" не удержал победу в игре с "Черноморцем" и продолжил безвыигрышную серию в УПЛ

Фото: "Рух" снова не сумел выиграть (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Львовский "Рух" сыграл вничью с одесским "Черноморцем" в матче-открытии 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Рух" – "Черноморец" – 1:1

Голы: Квасница, 53 – Янаков, 83

Первый опасный момент хозяева создали на четвертой минуте. Сыч с правого фланга прострелил на Клайвера, но того в последний момент опередил защитник одесситов и успел выбить мяч на угловой.

В дальнейшем "Рух" владел инициативой, полностью контролировало игру, но моментов у хозяев было мало. Можно вспомнить только удар головой Карабина в середине тайма, когда он пытался замкнуть подачу самого активного в составе львовян футболиста – Сыча.

Одесситы больше заботились о сохранении собственных ворот, а в атаке надеялись на индивидуальное мастерство опытного Хобленко. Однако тот большую часть игры отбегал на голодном пайке.

В перерыве тренер хозяев Виталий Пономарев ввел в игру Краснопира, заменив Клайвера. Это освежило игру "Руха" в атаке и быстро привело к голу. Момент организовал опять же Сыч, передачу которого реализовал Квасница.

После пропущенного гола "Черноморец" стал действовать более активно и постепенно перехватил инициативу. Игра плавно переместилась на половину "Руха", игроки которого, как показалось, преждевременно успокоились.

Первым опасным звоночком для хозяев стал удар Янкаова со штрафного. А уже под занавес игры все тот же Янаков добился своего: точно пробил головой после выверенного паса Бутко.

"Рух" не сумел победить в пятом матче подряд. Команда набрала 14 баллов, что пока, в начале тура, позволило ей стать шестой. "Черноморец" – с 12 баллами идет десятым.

Ранее эксфутболист сборной Украины стал директором клуба в Бразилии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧерноморецФутбол