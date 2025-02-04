Движение транспорта в Киеве во время тревог: в КГВА ищут оптимальное и безопасное решение

По словам Ткаченко, сегодня состоялось первое заседание Совета обороны Киева с его участием. Был принят ряд важных для безопасности и жизнедеятельности Киева решений.

"В первую очередь - о защите критической инфраструктуры города. Не могу обнародовать детали, но констатирую, что есть положительный результат по стратегически важным для Киева моментам", - рассказал начальник КГВА.

Также Совет обороны рассмотрел вопрос эвакуации поврежденных обстрелами и брошенных автомобилей с улиц и дворов Киева.

"Это наболевшая проблема. Неубранные авто вредят общественной безопасности, загромождают проезды для спецтехники и автомобилей экстренных служб. Они негативно влияют на санитарное состояние придомовых территорий - накапливают грязь и мусор. Также рядом с детскими площадками они являются потенциальной угрозой. Во время игры дети могут порезаться о стекло или металлические края", - отметил Ткаченко.

По его словам, такие автомобили накапливались годами. По состоянию на сейчас речь о более 1000 единиц автотранспорта. Сегодня, благодаря слаженному сотрудничеству с городскими службами и правоохранительными органами, удалось достичь положительного результата.

"По утвержденному алгоритму, будут определены места для хранения перемещенных автомобилей. Если владелец изъявит желание вернуть себе поврежденное или заброшенное авто, по соответствующему запросу это можно сделать", - добавил начальник КГГА.

Он отметил, что в решении речь идет не об утилизации этих транспортных средств, а именно о перемещении авто в отдельные места, где они не будут создавать препятствий для жизнедеятельности города.

"Следующий вопрос, который сегодня обсуждали - работа общественного транспорта во время воздушной тревоги. К сожалению, не обладаю даром предвидения и не могу гарантировать чиновникам, что страна-террорист не атакует в какой-то точке", - подчеркнул Ткаченко.

В то же время, по его словам, "по тому, как двигаться, а не стоять на месте, предложения уже наработаны".

"Они на этапе согласования. Пытаемся учесть все параметры безопасности и логистические параметры. Безопасность есть и будет основным приоритетом. В то же время мы не можем игнорировать запросы киевлян. Ищем решение, которое будет взвешенным, оптимальным и безопасным", - добавил начальник КГВА.