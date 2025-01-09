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В Киеве рассматривают несколько вариантов работы транспорта во время тревоги, - КГВА

Четверг 09 января 2025 09:04
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В Киеве рассматривают несколько вариантов работы транспорта во время тревоги, - КГВА Иллюстративное фото: в Киеве рассматривают несколько вариантов работы транспорта во время тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве рассматривают несколько вариантов изменений в протоколах безопасности для наземного общественного транспорта во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко в эфире телемарафона.

Как пояснил Ткаченко, Киев сейчас является единственным городом в Украине, где останавливают общественный транспорт во время воздушных тревог.

По его словам, столица и в дальнейшем будет оставаться постоянно целью для врага, в связи с чем прорабатываются несколько вариантов изменений в протоколах безопасности для пассажиров города. Один из них предусматривает остановку транспорта зонально при угрозах удара конкретными видами вооружения.

"Решение должно быть взвешенным. В любом случае мы не можем пренебрегать безопасностью киевлян", - пояснил Ткаченко.

Глава КГВА добавил, что действие комендантского часа в Киеве пересматривать не будут и вообще этот вопрос не стоит на повестке дня.

Работа общественного транспорта во время тревоги

Решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог было принято КГГА еще 1 августа 2022-го. В частности, в мае 2023-го Совет обороны Киева поддержал протокол, который обязал коммунальный транспорт останавливаться по тревоге, чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.

Вчера же, 8 января, стало известно, что Совет обороны планирует рассмотреть изменение режима работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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