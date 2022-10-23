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"Рух" расписал домашнюю ничью с "Металлистом 1925" в УПЛ

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Львов, Воскресенье 23 октября 2022 16:55
"Рух" расписал домашнюю ничью с "Металлистом 1925" в УПЛ Фото: Артем Габелок (на переднем плане) убежал от оппонента (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Закономерной ничьей завершился поединок львовского "Руха" и харьковского "Металлиста 1925" в 9-м туре отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Рух" – "Металлист 1925" – 1:1

Голы: Довгий, 33 – Габелок, 89

Хотя в дебюте встречи преимуществом владели хозяева, но первыми опасность создали гости. На 17-й минуте прострел хавбека харьковчан Габелка защитник "Руха" срезал в стойку собственных ворот. Этот эпизод добавил уверенности "Металлисту 1925", перехватившему инициативу и отодвинувшему эпицентр событий на чужую половину.

Однако именно в таком положении львовяне смогли открыть счет. На 33-й минуте Таллес подал от углового флажка в центр штрафной, откуда Довгий головой направил мяч в сетку ворот Мозиля.

"Металлист 1925" быстро пришел в себя после пропущенного мяча. Уже через несколько минут возможность сравнять счет получил Борячук. Опытный форвард среагировал на навес с правого фланга и головой пробил в дальний угол, но Панькив поймал мяч на линии.

Вторая половина началась с еще одного упущенного Борячуком момента. Это Дмитренко прострелил с правого фланга на ближнюю штангу, но нападающий харьковчан отправил мяч над воротами. Похожая история случилась и на 65-й минуте – Кравченко сбросил Борячуку под удар перед чужой штрафной, а тот пробил над девяткой.

В конце концов давление харьковчан дало плоды под занавес матча. На 89-й минуте Панькив неудачно сыграл на выходе после подачи Бычека, а его ошибку подкараулил Габелок и на дальней стойке головой протолкнул мяч мимо защитников с острого угла, вырвав для гостей ничью.

К слову, ранее "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой" и упустило возможность подняться вверх в таблице УПЛ.

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