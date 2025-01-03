Крапивцов при поддержке Цыганкова прошел посвящение в игроки "Жироны" (видео)

Бронзовый призер чемпионата Испании - каталонская "Жирона" провела первую тренировку в новом году. В ней приняли участие два украинских легионера - Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х клуба .

Команда начала подготовку к первому официальному поединку в новом году. 11 января в рамках 19-го тура Ла Лиги каталонцы сыграют на выезде с "Алавесом".

Впервые тренировку с основным составом провел 19-летний украинский вратарь Владислав Крапивцов. Перед выходом на поле новичок прошел своеобразное посвящение в игроки "Жироны": пробежал мимо футболистов, которые стояли в два ряда и пытались легонько шлепнуть нового партнера.

Среди тех, кто принимал участие в этой шуточной церемонии - полузащитник команды Виктор Цыганков. Он в начале декабря получил очередную травму и пропустил почти месяц. Сейчас легионер восстановился после повреждения. Однако, сыграет ли он с "Алавесом" пока неизвестно. Цыганков в этом сезоне провел за каталонцев 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Жирона" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе клуба 25 баллов после 18-ти матчей.

Кто такой Владислав Крапивцов

Уроженец Харькова не успел дебютировать на взрослом уровне в УПЛ. Он провел два сезона за команду U-19 "Днепра-1". В чемпионате Украины среди юношеских команд вратарь сыграл 44 матча.

На радары зарубежных клубов Крапивцов попал после чемпионата Европы среди 19-летних. Прежде всего его стараниями сборная Украины дошла до полуфинала соревнований, где драматично уступила Франции U-19. Страж ворот "сине-желтых" был признан лучшим голкипером турнира.