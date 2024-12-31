"Карпаты" и "Рух" объединились в один клуб: что известно

В последний день 2024 года два львовских клуба украинской Премьер-лиги синхронно выступили с важным заявлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты "Руха" и "Карпат" .

Текущий сезон клубы доиграют в нынешнем статусе. А начиная с чемпионата Украины-2025/26 объединятся в единую структуру.

Как отмечается, основная команда будет создана на базе "Карпат". А "Рух" с лета 2025 года будет заниматься академией объединенного клуба.

"Львов стоит большего - клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях", - говорится в официальных заявлениях.

Пока неизвестно, что будет с составами команд во второй части этого сезона. Не исключено, что "Карпаты" смогут усилить состав ведущими игроками "Руха" уже зимой.

Первую часть сезона УПЛ "Карпаты" завершили на 6-й позиции с 24 очками. "Рух" занимает 7-ю строчку с 23-мя пунктами.

"Рух" и "Карпаты" до объединения

Футбольных клуб "Рух" был основан в 2003 году. До лета 2019 года он представлял город Винники Львовской области. Прошел путь от выступлений на любительском уровне до украинской Премьер-лиги, где играет с сезона-2020/21.

"Рух" славится качественной подготовкой молодых футболистов в собственной Академии. Воспитанники клуба широко представлены в юношеских и молодежных сборных Украины. Юношеская команда "Руха" в 2022 и 2023 годах побеждала в первенстве страны среди сверстников и выступала в Юношеской лиге УЕФА.

Клуб с названием "Карпаты" второй раз в истории выступает в УПЛ. Ранее в элитном дивизионе играла команда с таким названием, однако в 2021-м она была расформирована. По итогам сезона-2023/24 новосозданные "Карпаты" получили право выступать в элите отечественного футбола.