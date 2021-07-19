"Рух" попросив "Динамо" дозволу проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського, кияни погодились

ФК "Рух" звернувся до керівництва київського "Динамо" з проханням проводити свої домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни відповіли згодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-звернення "Руху", надіслане на ім’я першого віце-президента "Динамо" Віталія Сівкова.

У відповідь керівництво "Динамо" надіслало лист, у якому заявили, що не заперечують проти проведення домашніх матчів першої команди "Руху" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Футбольний клуб "Рух" висловлює щирі слова подяки київському "Динамо" та його президенту Ігорю Суркісу за публічну підтримку. У пресслужбі відзначили, що Ігор Суркіс особисто сконтактував з Григорієм Козловським і протягнув руку допомоги ФК "Рух" у ситуації, що склалася.

"ФК "Динамо" першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу. Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати, - заявили в ФК "Рух". - Ми у свою чергу, запевняємо, й надалі підтримуватимемо усі клуби, які йдуть проти тої свавільної системи, яка утворилась нині в українському футболі, і Його Величності "Царя всія футболу" (мається на увазі перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, - ред.). Можемо запевнити наших вболівальників, футбольну спільноту, друзів і недругів, що ми продовжуємо нашу боротьбу і віримо в перемогу".

Також в пресслужбі футбольного клубу додали, що у п‘ятницю, 16 липня, на адресу клубу надійшов лист, у якому УАФ заборонила "Руху" проводити домашні матчі на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.