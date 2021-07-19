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"Рух" попросив "Динамо" дозволу проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського, кияни погодились

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 11:21
"Рух" попросив "Динамо" дозволу проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського, кияни погодились Фото: ФК "Рух" буде проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

ФК "Рух" звернувся до керівництва київського "Динамо" з проханням проводити свої домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни відповіли згодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-звернення "Руху", надіслане на ім’я першого віце-президента "Динамо" Віталія Сівкова.

&quot;Рух&quot; попросив &quot;Динамо&quot; дозволу проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського, кияни погодились

У відповідь керівництво "Динамо" надіслало лист, у якому заявили, що не заперечують проти проведення домашніх матчів першої команди "Руху" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

&quot;Рух&quot; попросив &quot;Динамо&quot; дозволу проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського, кияни погодились

Футбольний клуб "Рух" висловлює щирі слова подяки київському "Динамо" та його президенту Ігорю Суркісу за публічну підтримку. У пресслужбі відзначили, що Ігор Суркіс особисто сконтактував з Григорієм Козловським і протягнув руку допомоги ФК "Рух" у ситуації, що склалася.

"ФК "Динамо" першим (сподіваємось, наразі першим) з поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу. Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією і не бояться її публічно висловлювати, - заявили в ФК "Рух". - Ми у свою чергу, запевняємо, й надалі підтримуватимемо усі клуби, які йдуть проти тої свавільної системи, яка утворилась нині в українському футболі, і Його Величності "Царя всія футболу" (мається на увазі перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, - ред.). Можемо запевнити наших вболівальників, футбольну спільноту, друзів і недругів, що ми продовжуємо нашу боротьбу і віримо в перемогу".

Також в пресслужбі футбольного клубу додали, що у п‘ятницю, 16 липня, на адресу клубу надійшов лист, у якому УАФ заборонила "Руху" проводити домашні матчі на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.

&quot;Рух&quot; попросив &quot;Динамо&quot; дозволу проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського, кияни погодились&quot;Рух&quot; попросив &quot;Динамо&quot; дозволу проводити домашні матчі на стадіоні Лобановського, кияни погодились

Як повідомлялось, футбольний клуб "Рух" заявив про готовність припинити своє існування у відповідь на дії Української асоціації футболу (УАФ) і першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

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