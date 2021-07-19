"Рух" попросил "Динамо" разрешения проводить домашние матчи на стадионе Лобановского, киевляне согласились

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо-обращение "Руха", направленное на имя первого вице-президента "Динамо" Виталия Сивкова.

В ответ руководство "Динамо" направило письмо, в котором заявили, что не возражают против проведения домашних матчей первой команды "Руха" на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Футбольный клуб "Рух" выражает искренние слова благодарности киевскому "Динамо" и его президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. В пресс-службе отметили, что Игорь Суркис лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи ФК "Рух" в сложившейся ситуации.

"ФК "Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию из-за преследований со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично высказывать", - заявили в ФК "Рух". - Мы в свою очередь, заверяем, и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, что образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества "Царя всея футбола" (имеется ввиду первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, - ред.). Можем заверить наших болельщиков, футбольную общественность, друзей и недругов, что мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу".

Также в пресс-службе футбольного клуба добавили, в пятницу, 16 июля, в адрес клуба пришло письмо, в котором УАФ запретила "Рух" проводить домашние матчи на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича.