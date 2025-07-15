Движение между Краматорском и Добропольем ограничат: названа причина и дата
В Донецкой области ограничат движение по трассе Краматорск-Доброполье. Решение принято из-за увеличения обстрелов FPV-дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
С 16 июля 2025 года в Донецкой области вводится временное ограничение (запрет) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданского транспорта на участке Краматорск - Сергеевка - Андреевка - Доброполье.
Речь идет об автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье - Лиман (км 5+850 - км 49+615).
Соответствующее решение принял Совет обороны области во время сегодняшнего заседания. Причина - рост количества атак FPV-дронами на указанном участке дороги.
Контроль за соблюдением особого режима въезда и выезда на этом участке будут осуществлять правоохранительные органы и соответствующие службы.
Первый массированный удар по Доброполью
Напомним, 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.
Один беспилотник попал в крышу магазина. Пострадал по меньшей мере один человек.
Той же ночью РФ провела масштабную атаку на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Основной целью был Луцк.
В общем враг выпустил 728 дронов и 13 ракет. Это стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники.
Подробнее об обстрелах Украины 9 июля - в материале РБК-Украина.
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