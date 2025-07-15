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Движение между Краматорском и Добропольем ограничат: названа причина и дата

Вторник 15 июля 2025 20:21
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Движение между Краматорском и Добропольем ограничат: названа причина и дата Иллюстративное фото: движение между Краматорском и Добропольем ограничат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Донецкой области ограничат движение по трассе Краматорск-Доброполье. Решение принято из-за увеличения обстрелов FPV-дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

С 16 июля 2025 года в Донецкой области вводится временное ограничение (запрет) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданского транспорта на участке Краматорск - Сергеевка - Андреевка - Доброполье.

Речь идет об автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье - Лиман (км 5+850 - км 49+615).

Соответствующее решение принял Совет обороны области во время сегодняшнего заседания. Причина - рост количества атак FPV-дронами на указанном участке дороги.

Контроль за соблюдением особого режима въезда и выезда на этом участке будут осуществлять правоохранительные органы и соответствующие службы.

Первый массированный удар по Доброполью

Напомним, 9 июля Россия впервые массированно атаковала FPV-дронами Доброполье, а именно, центр города. В результате удара были разрушения.

Один беспилотник попал в крышу магазина. Пострадал по меньшей мере один человек.

Той же ночью РФ провела масштабную атаку на Украину, применив ударные беспилотники "Шахед", крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Основной целью был Луцк.

В общем враг выпустил 728 дронов и 13 ракет. Это стало новым рекордом по количеству примененной авиационной техники.

Подробнее об обстрелах Украины 9 июля - в материале РБК-Украина.

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Краматорск Доброполье Война в Украине Атака дронов
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