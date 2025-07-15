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Рух між Краматорськом і Добропіллям обмежать: названо причину та дату

Вівторок 15 липня 2025 20:21
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Рух між Краматорськом і Добропіллям обмежать: названо причину та дату Ілюстративне фото: рух між Краматорськом і Добропіллям обмежать (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Донецькій області обмежать рух трасою Краматорськ-Добропілля. Рішення прийняте через збільшення обстрілів FPV-дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

З 16 липня 2025 року в Донецькій області запроваджується тимчасове обмеження (заборона) для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільного транспорту на ділянці Краматорськ - Сергіївка - Андріївка - Добропілля.

Йдеться про автомобільну дорогу загального користування державного значення Т-05-14 Добропілля - Лиман (км 5+850 - км 49+615).

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області під час сьогоднішнього засідання. Причина - зростання кількості атак FPV-дронами на зазначеній ділянці дороги.

Контроль за дотриманням особливого режиму в’їзду та виїзду на цій ділянці здійснюватимуть правоохоронні органи та відповідні служби.

Перший масований удар по Добропіллю

Нагадаємо, 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.

Один безпілотник влучив у дах магазину. Постраждала щонайменше одна людина.

Тієї ж ночі РФ провела масштабну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети і гіперзвукові "Кинджали". Основною метою був Луцьк.

Загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет. Це стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки.

Детальніше про обстріли України 9 липня - в матеріалі РБК-Україна.

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Краматорськ Добропілля Війна в Україні Атака дронів
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