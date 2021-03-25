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Рудьковський розповів, як його шантажували у російській в'язниці

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 09:26
Рудьковський розповів, як його шантажували у російській в'язниці Фото: Микола Рудьковський (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шляхом шантажу примушували сім'ю екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського переоформити на них активи компанії "Нафтогазвидобування" та інше майно, поки сам Рудьковський перебував у російській в'язниці. Для цього залучалися як правоохоронні органи, так і криміналітет.

Про це Рудьковський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили: "Вирішите ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде по іншому шляху".... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача з в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", - розповів Рудьковський.

На його думку, шантаж з боку Шуфрича і Семінського повинен бути розслідуваний Службою безпеки України.

"Семінський і Шуфрич причетні до того що мене вивезли в Російську Федерацію, що мене там пресували і представники головного слідчого управління, і криміналітет. Вони ж впливали й на мою родину. Коли я сюди приїхав вони намагалися організувати тиск на мене криміналітету. І тому, я б так сказав: я вважаю, що це питання Служба безпеки може розслідувати", - заявив Рудьковський.

Нагадаємо, Московський міський суд у Росії засудив колишнього міністра транспорту та народного депутата України Миколу Рудьковського до двох років ув'язнення в колонії загального режиму за напад на посольство Росії в Києві в червні 2014 року.

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