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Рудьковский рассказал, как его шантажировали в российской тюрьме

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 09:26
Рудьковский рассказал, как его шантажировали в российской тюрьме Фото: Николай Рудьковский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украинские нардепы Нестор Шуфрич и Олег Семинский путем шантажа принуждали семью экс-министра транспорта Николая Рудьковского переоформить на них активы компании "Нефтегаздобыча" и другое имущество, пока сам Рудьковский находился в российской тюрьме. Для этого привлекались как правоохранительные органы, так и криминалитет.

Об этом Рудьковский рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: "Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине, и расследование пойдет по другому пути"…. Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество", - рассказал Рудьковский.

По его мнению, шантаж со стороны Шуфрича и Семинского должен быть расследован Службой безопасности Украины.

"Семинский и Шуфрич причастны к тому что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет. Они же воздействовали и на мою семью. Когда я сюда приехал они пытались организовать давление на меня криминалитета. И поэтому, я бы так сказал: я считаю, что этот вопрос Служба безопасности может расследовать", - заявил Рудьковский.

Напомним, Московский городской суд в России приговорил бывшего министра транспорта и народного депутата Украины Николая Рудьковского к двум годам заключения в колонии общего режима за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.

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