Обвал на ринках: руда торгується на торішній позначці 113 доларів

Ще вчора руда коштувала 120 доларів. Тобто, вона втрачає у вартості близько 6 доларів на добу. Всього з червня цього року руда втратила половину вартості: тоді її продавали більш ніж по 220 доларів за тонну.

За прогнозами світових аналітиків, вартість руди буде падати і далі, оскільки Китай, який раніше і перегрів ринок, згортає промисловість в рамках програми декарбонізації, а також щоб очистити повітря перед зимовою Олімпіадою.

Втім, навіть недовгий пік цін дозволив Україні відмінно заробити. Так, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна заробила на експорті чорних металів 8,9 млрд доларів, що на 73,15% більше, ніж роком раніше. Тільки в серпні країна отримала півтора мільярда експортної валютної виручки.