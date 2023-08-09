Российский рубль продолжает падение, приблизившись к отметке 100 за доллар

Падение российского рубля продолжается на фоне значительного оттока валюты и ухудшения условий внешней торговли, поскольку санкции в связи с войной против Украины сказываются на экономике.

Рубль ослаб на 23% по отношению к доллару в этом году, что поставило его в тройку худших показателей развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо. Рубль торговался около 97 за доллар 9 августа и приближается к 100 за доллар, уровень, который в последний раз наблюдался в течение первого месяца после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Ожидается, что профицит счета текущих операций - разница между экспортом и импортом - будет близок к нулю в июле после того, как в июне он стал отрицательным. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину для обвала рубля, исключая интервенцию для поддержки обменного курса.

Валюта упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком контроля над капиталом на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

Последние данные ЦБ показали, что в июне крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы - ключевой источник твердой валюты для России после вторжения - сократились до 6,9 млрд долларов в июле с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года.

В то время как потоки импорта остаются стабильными, ограничения на продажу энергоресурсов Россией, в том числе потолок цен на нефть, направленный на ограничение способности Кремля кормить свою военную машину, привели к неуклонному сокращению экспорта. В сочетании с увеличением доли рубля в торговле снижается приток валюты.

Негативная тенденция не изменилась даже после того, как российская нефть марки Urals в прошлом месяце превысила ценовой предел, установленный странами "Большой семерки".

Рубль лишился последнего источника поддержки, который он имел от регулярных продаж Минфином иностранной валюты, поскольку финансовые власти с августа перешли к покупкам в рамках бюджетного правила.

Психологически важная отметка в 100 рублей за доллар может быть достигнута в ближайшее время, считает Георгий Ващенко, заместитель руководителя исследовательского отдела Freedom Finance Global в Астане. "Я бы не ожидал, что тенденция к ослаблению прекратится", - сказал он.

Напомним, российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. За 2022 год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль утратил конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.