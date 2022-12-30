Рубль из-за санкций и снижения цен на нефть упал до 8-месячного минимума, - CNN

Так, теперь российская валюта колебалась ниже 72 за доллар, снизившись на 18% с начала декабря и достигнув самого слабого уровня с конца апреля, после того, как в первые недели полномасштабного вторжения в Украину курс рубля упал почти вдвое, после чего прочно держался большую часть года.

Отмечается, что тогда рублю помогли меры Центрального банка России, который более чем удвоил процентные ставки в начале широкомасштабной войны, ввел контроль за капиталом и заставил экспортеров конвертировать 80% своих доходов в рубли, искусственно создавая спрос на валюту. Позже Центробанк РФ отменил некоторые из этих правил, когда обменный курс стабилизировался.

Однако ввиду того, что цена на нефть, которая является крупнейшим экспортным товаром России, снизилась примерно на треть по сравнению с пиковым значением в июне, а также эмбарго ЕС на морскую нефть и действующих западных механизмов ограничения цен, доходы РФ от экспорта нефти, как ожидается, упадут. Это означает меньшее количество иностранной валюты для поддержки рубля.

Согласно данным международного энергетического агентство в декабре, доходы от экспорта российской нефти в ноябре упали на 700 миллионов долларов из-за падения цен.

На этой неделе российский диктатор Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу нефти странам или организациям, соблюдающим ценовой потолок. Также в Кремле предупредили, что РФ, возможно, придется сократить добычу нефти на 7% в 2023 году.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, обменный курс стабилизируется, хотя "небольшие колебания" сохраняются.

"Дело в том, что наш импорт увеличивается... У нас курс плавающий и зависит от ситуации с платежным балансом", - заявил он в четверг на росТВ.

Чиновник добавил, что новое бюджетное правило РФ, вступающее в силу со следующего года, позволит использовать избыточные доходы от нефти для стабилизации валюты в случае необходимости.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российский рубль резко упал по отношению к доллару, доведя свои месячные потери почти до 14%. Так, 21 декабря он упал на 2,5% по отношению к доллару до 70,60, потерял 2,4% и торговался на уровне 75,22 по отношению к евро, преодолев порог 75 впервые с конца апреля.