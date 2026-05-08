RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США "не хотят тратить время" на безрезультатные усилия по миру в Украине, - Рубио

15:58 08.05.2026 Пт
2 мин
Останется ли Вашингтон в переговорном процессе?
aimg Татьяна Степанова
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

США готовы выступать в роли посредника в мирных переговорах между Украиной и Россией, но не хотят тратить время, если их усилия не будут давать результатов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Мы выполняли и пытались выполнять роль посредника в этом процессе. Пока что это не принесло плодотворных результатов по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной", - сказал Рубио.

По его словам, США не хотят "тратить свое время и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса".

"Если мы увидим возможность выступить в роли посредника, который сблизит обе стороны для заключения мирного соглашения, мы бы хотели ею воспользоваться. Наша позиция, в конце концов, такова: эта война - это трагедия", - добавил госсекретарь США.

Мирные переговоры

Напомним, уже состоялось три раунда переговоров между Украиной, Россией и США по завершению войны.

Новый раунд трехсторонних переговоров должен был состояться еще в начале марта, но его перенесли, поскольку США начали операцию против Ирана.

Недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразным" продолжение мирных переговоров с Украиной и США в трехстороннем формате.

По его словам, переговоры не нужны, пока Украина не выведет свои войска с Донбасса.

Ушаков считает, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".

В то же время в Офисе президента Украины отреагировали на эти заявления, отметив, что Кремль на самом деле не планирует прекращать боевые действия даже в случае получения контроля над Донбассом, а подобные ультиматумы лишь раскрывают истинные захватнические планы РФ.

Тем временем Украина ожидает визита представителей президента США Дональда Трампа в Киев на рубеже весны-лета.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиМирные переговорыМарко РубиоВойна в Украине