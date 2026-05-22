Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией сейчас находятся "на паузе". В то же время Вашингтон допускает их возобновление при определенных условиях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции.
Он отметил, что США присоединились к переговорному процессу, поскольку, по его словам, были единственными, с кем готовы были вести переговоры и Украина, и РФ.
"К сожалению, эти переговоры не дали результатов. Мы готовы и в дальнейшем выполнять эту роль. Несмотря на ложные утечки информации, несмотря на рассказы о том, что мы заставляем украинцев занимать ту или иную позицию, что не соответствует действительности", - заявил Рубио.
Госсекретарь США подчеркнул, что сейчас такие переговоры не ведутся. Он добавил, что США готовы к дальнейшим встречам, если увидят возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными и смогут принести результат.
"В течение последних нескольких месяцев мы чувствовали, что прогресса не было много, но, возможно, динамика изменится. Мы также не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят", - сказал Рубио.
Он отметил, что война в Украине может закончиться только путем переговорного урегулирования. По его убеждению, она не закончится военной победой Киева или Москвы "с традиционной точки зрения определения военных побед".
Напомним, в последнее время активизировались дипломатические обсуждения касательно возможного восстановления мирного процесса. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам уже в ближайшие недели с участием США и ЕС.
В то же время, на фоне растущей усталости российского общества и экономических трудностей в РФ, Кремль начал формировать "образ победы", чтобы подготовить внутреннюю аудиторию к возможному завершению войны и представить будущие договоренности как успех.