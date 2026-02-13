ua en ru
Рубио сделал заявление о массированных ударах РФ по Украине

Пятница 13 февраля 2026 10:58
UA EN RU
Рубио сделал заявление о массированных ударах РФ по Украине Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Массированные удары россиян по Украине вызывают невероятные страдания мирного населения, именно поэтому США больше года работают над мирным завершением войны.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос журналиста о последствиях массированных бомбардировок Украины Россией, Рубио назвал их "ужасными" и подчеркнул, что они вызывают страдания.

"Это война, и это действительно ужасно. Вот почему мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года, страдания невероятные. Именно в этом и есть проблема войн", - заявил Рубио.

Госсекретарь США также подчеркнул, что именно ради прекращения страданий мирного населения Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом так настойчиво работает уже больше года.

Массированные удары россиян по Украине

Российские войска в последние месяцы усилили комбинированные удары по критической и энергетической инфраструктуре Украины с использованием сотен дронов и ракет различных типов.

Так, в ночь на 12 февраля российские войска нанесли комбинированный удар баллистикой и дронами сразу по нескольким регионам Украины. В частности, под атакой были Киев, Одесса и Днепр.

Кроме того, в ночь на 7 февраля россияне снова атаковали Украину, применив около 400 дронов и 40 ракет различных типов. По словам Зеленского, основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В связи с таким ударом по энергетике в большинстве регионов страны ввели аварийные отключения света.

