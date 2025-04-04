Рубио заверил Каллас, что уступки США не будут против интересов Украины

Перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО журналисты спросили Каллас, заверил ли Рубио, что США не пойдут на уступки, которые против интересов и "красных линий" Украины. Глава дипломатии ЕС ответила утвердительно.

"Было отмечено, что ничего об Украине без Украины, и, конечно, Украина и Европа должны соглашаться на то, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Поэтому да, он дал нам заверения относительно этого", - сказала она.

Это заявление Каллас прозвучало на фоне визита в Вашингтон представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева. Глава российского фонда прямых инвестиций в США провел ряд встреч, в том числе со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и участником переговорного процесса по войне РФ против Украины Стивом Уиткоффом.