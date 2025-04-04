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Рубио заверил Каллас, что уступки США не будут против интересов Украины

Брюссель, Пятница 04 апреля 2025 12:59
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Рубио заверил Каллас, что уступки США не будут против интересов Украины Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что возможные уступки со стороны Вашингтона не нарушат "красные линии" Украины и не будут против интересов Европы.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО журналисты спросили Каллас, заверил ли Рубио, что США не пойдут на уступки, которые против интересов и "красных линий" Украины. Глава дипломатии ЕС ответила утвердительно.

"Было отмечено, что ничего об Украине без Украины, и, конечно, Украина и Европа должны соглашаться на то, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Поэтому да, он дал нам заверения относительно этого", - сказала она.

Это заявление Каллас прозвучало на фоне визита в Вашингтон представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева. Глава российского фонда прямых инвестиций в США провел ряд встреч, в том числе со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и участником переговорного процесса по войне РФ против Украины Стивом Уиткоффом.

На днях Bloomberg сообщил, что российский диктатор Владимир Путин ожидает у ступок со стороны президента США Дональда Трампа по войне в Украине.

Напомним, что 3-4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Это первая очная встреча глав МИД после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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