Рубио возразил, что США намеренно отказывают Украине в ракетах-перехватчиках

По словам госсекретаря, Министерство обороны США не изменяло подход к Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает соблюдать предыдущий курс.

"Все, что мы делаем по Украине, остается без изменений. Ничего не изменилось", - заявил Рубио.

Он также возразил, что Соединенные Штаты намеренно отказывают Украине в поставках зенитных ракет.

"Мы не отказываем Украине в поставках зенитных ракет намеренно", – добавил госсекретарь.

Рубио возмутили заявления о гибели украинцев

Американский госсекретарь также прокомментировал заявления якобы окружения украинского правительства о том, что люди в Украине погибают из-за непредоставления американской разведывательной информации.

Рубио резко отверг такие обвинения.

"Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", - заявил он.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп реагирует на намеки на якобы умышленные попытки американской администрации повредить Украине.

По словам Рубио, такие утверждения несправедливы и не соответствуют действительности.