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Рубио возразил, что США намеренно отказывают Украине в ракетах-перехватчиках

14:20 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

В США отвергли обвинения в том, что из-за отказа передавать разведданные погибают украинцы, и отрицают умышленное ограничение военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире DRM News.

По словам госсекретаря, Министерство обороны США не изменяло подход к Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает соблюдать предыдущий курс.

"Все, что мы делаем по Украине, остается без изменений. Ничего не изменилось", - заявил Рубио.

Он также возразил, что Соединенные Штаты намеренно отказывают Украине в поставках зенитных ракет.

"Мы не отказываем Украине в поставках зенитных ракет намеренно", – добавил госсекретарь.

Рубио возмутили заявления о гибели украинцев

Американский госсекретарь также прокомментировал заявления якобы окружения украинского правительства о том, что люди в Украине погибают из-за непредоставления американской разведывательной информации.

Рубио резко отверг такие обвинения.

"Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", - заявил он.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп реагирует на намеки на якобы умышленные попытки американской администрации повредить Украине.

По словам Рубио, такие утверждения несправедливы и не соответствуют действительности.

Напомним, ранее The Washington Post писало, что администрация президента США Дональда Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Марк Рубио потребность в перехватчиках для борьбы с баллистикой и раннем предупреждении о российских ударах.

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