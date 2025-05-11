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Рубио едет в Турцию на 14-16 мая: связано ли это с предложением Путина

Фото: Государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Госсекретарь США Марко Рубио отправляется в Турцию. Поездка пройдет в те дни, которые ранее, в своем предложении по переговорам с Украиной, упомянул российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Госдеп США заявил, что Рубио будет сопровождать президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии и Катаре с 11 по 14 мая, где президент будет стремиться укрепить связи между Соединенными Штатами и партнерами из стран Персидского залива.

"Встречи госсекретаря Рубио с высокопоставленными чиновниками будут способствовать поиску решений для глобальных и региональных проблем, расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, а также подтверждать наши стратегические партнерства", - отметили в Госдепе.

Визит Рубио в Турцию

Как стало известно, 14-16 мая, министр Рубио отправится в Анталию (Турция) для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО, на которой будут обсуждены приоритеты безопасности для Альянса, включая увеличение инвестиций союзников в оборону и прекращение российско-украинской войны.

"По случаю саммита НАТО в Гааге в этом июне министр будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в том, чтобы наши союзники внесли свой вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", - добавил Госдеп.

Переговоры о перемирии

Напомним, что 10 мая, в Киев прибыл ряд лидеров европейских стран, которые провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после - позвонили Трампу.

В ходе разговора стало понятно, что Украина, как и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.

Зеленский подтвердил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.

Однако уже в ночь на 11 мая Путин провел пресс-конференцию и во время нее отверг предложение прекращения огня с 12 мая.

Вместо этого Путин предложил после 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, начатые в 2022 году.

Подробнее узнать о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году, можно в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиМарко РубиоВойна России против Украины