Рубио отказался называть Путина военным преступником

Госсекретарь США Марко Рубио не смог назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Он только признал Россию агрессором.
Как передает РБК-Украина, об этом Рубио заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.
Конгрессмен Билл Китинг спросил Рубио, является ли Россия агрессором в войне в Украине.
"Да, Россия вторглась в Украину", - коротко ответил госсекретарь.
Затем Китинг спросил у главы Госдепа, считает ли он Путина военным преступником.
"Думаю, можно рассмотреть определенные события там и с уверенностью назвать их военными преступлениями, но наша цель - завершить войну", - уклонился от ответа Рубио.
Он добавил, что без переговоров с Путиным нельзя завершить войну.
"Военные преступления, несомненно, были совершены. И кто ответственен за это - будет время и место для этой ответственности. Но сейчас задание - закончить войну", - рассказал госсекретарь.
Стоит заметить, что во время слушаний в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент не ушел от ответа на вопрос о том, является ли Путин военным преступником.
Он прямо подчеркнул, что считает главу Кремля военным преступником, но это переговоры с Россией все равно необходимы.
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