Рубио рассказал, от чего зависит возможная встреча Трампа с Путиным
Делегация США обсуждала недавно в Саудовской Аравии с представителями РФ возможность встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. Вашингтон говорит, что это зависит от прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны.
Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам американского чиновника, встреча Трампа и Путина "во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине".
Рубио рассказал, что обсуждал возможность такой встречи во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии в минувший вторник.
"Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет эта встреча", - передал госсекретарь США свои слова главе МИД России и другим участникам делегации от Москвы.
Во время интервью журналистке Кэтрин Герридж Рубио отметил, что "как правило, вы не проводите таких встреч, пока не узнаете о каком-то результате или не достигли определенного прогресса".
"Поэтому я думаю, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине, и если мы сможем", - сказал госсекретарь США.
Рубио также думает, что такая встреча должна стать "тем, что скрепит соглашение", и что "все должны праздновать, что президент Трамп является миротворцем".
Напомним, 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с российским диктатором Владимиром Путиным до конца февраля.
Перед этим американский президент рассказывал, что разговаривал с главой Кремля по телефону, и тема касалась попыток Трампа ускорить завершение войны РФ против Украины.
Добавим, ранее президент США Дональд также высказался об итогах встреч делегаций от Штатов и РФ в Саудовской Аравии. По его словам, российская сторона будто бы себя "хорошо показала", и якобы хочет завершить войну.
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