Рубио рассказал, от чего зависит возможная встреча Трампа с Путиным

Делегация США обсуждала недавно в Саудовской Аравии с представителями РФ возможность встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. Вашингтон говорит, что это зависит от прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны.

Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам американского чиновника, встреча Трампа и Путина "во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине".

Рубио рассказал, что обсуждал возможность такой встречи во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии в минувший вторник.

"Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет эта встреча", - передал госсекретарь США свои слова главе МИД России и другим участникам делегации от Москвы.

Во время интервью журналистке Кэтрин Герридж Рубио отметил, что "как правило, вы не проводите таких встреч, пока не узнаете о каком-то результате или не достигли определенного прогресса".

"Поэтому я думаю, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине, и если мы сможем", - сказал госсекретарь США.

Рубио также думает, что такая встреча должна стать "тем, что скрепит соглашение", и что "все должны праздновать, что президент Трамп является миротворцем".