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Рубио раскрыл детали тайного визита директора ЦРУ в Москву

22:25 02.09.2026 Ср
2 мин
США и РФ восстанавливают неафишированные контакты
aimg Сергей Козачук
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Обеспечение каналов связи между разведками США и России критически важно для предотвращения эскалации во время масштабных кризисов и конфликтов.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Детали визита и позиция Вашингтона

По словам главы Госдепа, неожиданная поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была в значительной степени рутинной.

"Его визит туда был в основном рутинным, в том смысле, что он просто налаживал и продолжал строить эти каналы коммуникации между разведданными. Эти вещи могут оказаться полезными в кризис или конфликт", - подчеркнул Рубио.

Производство Patriot и ситуация в Украине

Государственный секретарь также коснулся вопроса защиты украинских городов от системных обстрелов и поставок средств ПВО:

  • Лицензионное соглашение с Украиной, которое позволит ей самостоятельно производить ракеты к системам Patriot, обсуждается.
  • Заключение этого соглашения не является немедленным решением для удовлетворения текущих потребностей страны в защите неба.
  • США вынуждены учитывать собственные потребности в обороне, поэтому ожидают помощи и других союзников, имеющих необходимые боеприпасы.

Визит директора ЦРУ в Москву

Неанонсированный визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в столицу РФ состоялся 25 августа.

В Кремле утверждают, что должностное лицо не встречалось с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп ранее намекал, что во время этих переговоров поднималась тема войны в Украине, подчеркнув стремление Вашингтона как можно быстрее завершить боевые действия.

В то же время, США продолжают искать пути укрепления украинской ПВО на фоне ежедневных атак на Киев и другие города.

Напомним, в конце августа 2026 года директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву.

Тогда в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин в последний момент отменил встречу с главой ЦРУ из-за его мрачной оценки состояния российских войск в войне против Украины.

Позже в Кремле отреагировали на данные и объяснили, почему Путин не встречался с главой ЦРУ во время его визита в РФ.

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