Рубио озвучил ключевой вопрос переговоров о завершении войны в Украине

Темой будущих переговоров между Россией и Соединенными Штатами должен стать вопрос на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. В то же время, аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

Он отметил, что на заседании Генассамблеи США проголосовали против резолюции ООН, которая осуждала Россию за войну в Украине, поскольку она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на то, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и остановить войну.

"Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться. Если она хочет быть полезной в XXI веке, ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов", - сказал Рубио.

В этом контексте он подчеркнул, что президент Дональд Трамп "четко давно понять, что хочет закончить войну", ведь "погибло слишком много людей, и он хочет положить этому конец".

При этом глава американской дипломатии назвал неблагоприятным "что-то антагонистическое в ООН к любой стороне".

"Мы пытались посадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели оставаться дальше на своей позиции. Тогда мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, является очень справедливой формулировкой и преимущественно говорит о том, что "война - это ужасная вещь". Я считаю хорошим, что нам удалось сделать в Совете Безопасности, и россияне не наложили вето, - сказал Рубио.

Госсекретарь США еще раз назвал Трампа "президентом мира" и не исключил, что война в Украине может закончиться через несколько недель.

Для этого, по мнению Рубио, "мы должны посадить за стол переговоров обе стороны, начиная с россиян". По его словам, делегация США встречалась с делегатами от России на прошлой неделе и главным вопросом этой встречи было: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?".

"Многие люди не знают ответа на этот вопрос. Если вы поговорите с некоторыми европейцами, они скажут вам, что Путин не заинтересован в прекращении войны. Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующий шаг - встретиться с ними снова в определенный момент, с правильной группой людей, и начать очерчивать, что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну. Очевидно, мы должны поставить Украине тот же вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это", - заявил глава американской дипломатии.