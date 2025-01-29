Рубио обсудил с главой МИД Египта меры, чтобы ХАМАС больше не мог управлять Газой
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти провели разговор о событиях в Секторе Газа. Стороны, в частности, обсудили усилия для предотвращения возврата власти группировки ХАМАС в анклаве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госдеп США и Reuters.
Как проинформировали в американском внешнеполитическом ведомстве, Рубио выразил благодарность главе МИД Египта за посреднические усилия со стороны Каира в обеспечении освобождения заложников и прекращения огня в Секторе Газа.
Кроме того, американский чиновник поблагодарил египетскую сторону за действия для продолжения поставок гуманитарной помощи по всей территории этого палестинского анклава.
"Он также подчеркнул важность привлечения ХАМАС к ответственности", - передали в Госдепе слова Рубио.
В ведомстве добавили, что госсекретарь США "вновь подчеркнул важность тесного сотрудничества для продвижения постконфликтного планирования, чтобы ХАМАС никогда больше не мог управлять Газой или угрожать Израилю".
Инициатива Трампа о переселении палестинцев из Сектора Газа
Соответствующий призыв со стороны Госдепартамента США поступил после того, как президент Дональд Трамп предложил Египту и Иордании принимать больше палестинцев.
Так, недавно Трамп в разговоре с королем Иордании Абдаллой II обсудил потенциальный план строительства жилья и переселения более 1 миллиона палестинцев из Сектора Газа в другие страны.
Инициатива появилась после того, как Израиль и группировка ХАМАС при участии посредников ранее в январе достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении израильских заложников.
Иордания и Египет против идеи Трампа
Как отмечает Reuters, в минувшие выходные Иордания и Египет после комментариев Трампа о том, что они должны принять палестинцев из Газы, отказались от этого.
Вместе с тем стоит заметить, что предложение Трампа не упоминалось в заявлении Госдепа США относительно разговора между Рубио и главой МИД Египта 28 января.
А днем ранее госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой, и в американском Госдепе после этого диалога также не упоминали замечания президента Штатов относительно перемещения палестинцев.
Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал "неприемлемым" предложение Трампа переселить палестинцев из разрушенного войной Сектора Газа в Иорданию и Египет.
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