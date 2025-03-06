Рубио назвал войну в Украине "прокси-конфликтом" между США и РФ, который необходимо завершить

"И, откровенно говоря, это прокси-война между ядерными державами - США, которые помогают Украине, и Россией - и она должна закончиться. И ни у кого нет ни идеи, ни плана, как положить этому конец", - сказал Рубио.

По его словам, ни одна из сторон пока не имеет четкого плана его завершения. Он считает, что стратегия союзников Украины сводится лишь к непрерывной военной поддержке, что, по его мнению, не является эффективным решением ситуации.

Рубио отметил, что Россия, хоть и испытала трудности в начале войны, остается великой державой и достигла определенного прогресса, но в то же время не имеет значительного преимущества. В связи с этим, конфликт зашел в тупик. Он подчеркнул, что Трамп стремится найти путь к миру, привлекая обе стороны к переговорам, и призвал Украину не саботировать этот процесс.

По словам сенатора, напряженность между Киевом и Вашингтоном возросла после заявления вице-президента США о необходимости дипломатического решения войны.

"Зеленский решил бросить вызов вице-президенту и поставить под сомнение саму возможность дипломатии", - отметил Рубио, добавив, что именно это и привело к конфликту.

В то же время он выразил надежду, что эта позиция будет пересмотрена, поскольку переговоры неизбежно потребуют уступок от обеих сторон.

"Мы должны посадить украинцев и россиян за стол переговоров, и только Трамп может сделать это возможным", - подытожил Рубио.

Встреча США и Украины

Напомним, накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волтцом. Договорились о встрече переговорных команд в ближайшее время.

Кроме этого мы сообщали, что Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны. Идет обсуждение относительно команды переговорщиков.

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волтц заявил, что "официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны".