Рубио назвал три ключевых элемента мирной сделки для Украины

Территории в обмен на "мир"

Напомним, что после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, американский лидер начал продвигать идею полной и окончательной остановки войны.

Теперь на повестке дня, с американкой стороны - полноценная мирная сделка, а не прекращения огня, что планировалось изначально накануне Аляски.

Сегодня спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф объяснил, почему президент США изменил свою позицию. По его словам, этому поспособствовал "значительный прогресс" на переговорах с РФ.

По данным СМИ, Путин требует вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на остановку боев в Запорожской и Херсонской областях. Также РФ якобы готова обсуждать вывод своих войск из части Харьковской и Сумской областей.

Кроме того, Трамп сегодня репостнул пост, в котором говорится, что Украина якобы должна быть готова уступить часть в пользу России.