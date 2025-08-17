RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Рубио назвал три ключевых элемента мирной сделки для Украины

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио назвал трех ключевых элемента мирного соглашения для Украины. Среди них: границы, безопасность и восстановление страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

В ходе интервью Рубио отметил, что необходимо обсудить:

  • как будут выглядеть территории и границы после окончания войны;
  • обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы предотвратить повторное вторжение;
  • обсудить, как восстановить страну, которая подвергалась атакам 3,5 года.

"Все это ключевые элементы любого соглашения. Мы это понимаем. И... если сделка будет заключена, каждой стороне придется от чего-то отказаться", - добавил госсекретарь.

Территории в обмен на "мир"

Напомним, что после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, американский лидер начал продвигать идею полной и окончательной остановки войны.

Теперь на повестке дня, с американкой стороны - полноценная мирная сделка, а не прекращения огня, что планировалось изначально накануне Аляски.

Сегодня спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф объяснил, почему президент США изменил свою позицию. По его словам, этому поспособствовал "значительный прогресс" на переговорах с РФ.

По данным СМИ, Путин требует вывода ВСУ из Донецкой области в обмен на остановку боев в Запорожской и Херсонской областях. Также РФ якобы готова обсуждать вывод своих войск из части Харьковской и Сумской областей.

Подробнее о требованиях РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, Трамп сегодня репостнул пост, в котором говорится, что Украина якобы должна быть готова уступить часть в пользу России.

