Рубио назвал Северную Корею "изгоем". В КНДР обиделись, и заявили о враждебной политике

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Северную Корею "государством изгоем". В ответ КНДР сделали замечание Рубио, и заявили, что такие заявления не помогут интересам США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Что предшествовало

Накануне Рубио дал комментарий о "государстве-изгое" в интервью одному из американских СМИ. Во время общения с журналистами Рубио назвал Северную Корею и Иран государствами-изгоями.

Что ответили в КНДР

В понедельник в Северной Корее сделали замечание государственному секретарю Марко Рубио за это заявление. Там сказали, что его "грубые и бессмысленные замечания" не помогут интересам США. Это стало первой прямой критикой администрации Трампа со стороны КНДР.

"Враждебные слова и поступки лица, отвечающего за внешнюю политику США, стали поводом еще раз подтвердить враждебную политику США в отношении КНДР, которая остается неизменной. Грубые и бессмысленные высказывания Рубио лишь прямо демонстрируют неправильный взгляд новой администрации США на КНДР и никогда не помогут продвигать интересы США, как он того желает", - заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР.

Отношения между США и КНДР

Напомним, отношения между США и КНДР напряженные, в основном из-за ядерной программы Северной Кореи, международных санкций и серьезных политических разногласий. В частности, США призвали Пхеньян прекратить проведение ядерных испытаний и демонтировать свою ядерную инфраструктуру. КНДР расценивала такие призывы как вмешательство в свои внутренние дела.