ua en ru
Пн, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рубио назвал Северную Корею "изгоем". В КНДР обиделись, и заявили о враждебной политике

Понедельник 03 февраля 2025 18:26
UA EN RU
Рубио назвал Северную Корею "изгоем". В КНДР обиделись, и заявили о враждебной политике Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (kremlin ru)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Северную Корею "государством изгоем". В ответ КНДР сделали замечание Рубио, и заявили, что такие заявления не помогут интересам США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Что предшествовало

Накануне Рубио дал комментарий о "государстве-изгое" в интервью одному из американских СМИ. Во время общения с журналистами Рубио назвал Северную Корею и Иран государствами-изгоями.

Что ответили в КНДР

В понедельник в Северной Корее сделали замечание государственному секретарю Марко Рубио за это заявление. Там сказали, что его "грубые и бессмысленные замечания" не помогут интересам США. Это стало первой прямой критикой администрации Трампа со стороны КНДР.

"Враждебные слова и поступки лица, отвечающего за внешнюю политику США, стали поводом еще раз подтвердить враждебную политику США в отношении КНДР, которая остается неизменной. Грубые и бессмысленные высказывания Рубио лишь прямо демонстрируют неправильный взгляд новой администрации США на КНДР и никогда не помогут продвигать интересы США, как он того желает", - заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР.

Отношения между США и КНДР

Напомним, отношения между США и КНДР напряженные, в основном из-за ядерной программы Северной Кореи, международных санкций и серьезных политических разногласий. В частности, США призвали Пхеньян прекратить проведение ядерных испытаний и демонтировать свою ядерную инфраструктуру. КНДР расценивала такие призывы как вмешательство в свои внутренние дела.

Во время интервью Fox News, Трамп заявил, что планирует возобновить переговоры с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки КНДР
NEWS
Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов
Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов
DAILY
Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры