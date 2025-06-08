Рубио настаивает на продолжении мирных переговоров Украины с РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о важности продолжения мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

"Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения устойчивого мира", - отмечается в сообщении ведомства.

Одной из тем переговоров были текущие усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

Отмечается, что в субботу, 7 июня, Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

Мирные переговоры и срыв обмена пленными

Отметим, что такое заявление главы американского внешнеполитического ведомства, прозвучало на фоне срыва запланированного на сегодня, 7 июня, обмена пленными, который является результатом прямых мирных переговоров.

Руководитель российской делегации Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в якобы сознательном переносе обмена.

Однако в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опровергли это заявление и обвинили россиян в нарушении согласованных ранее подходов.

Второй раунд украино-российских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. Делегации согласовали обмен отдельных категорий пленных по формуле "всех на всех". Также стороны согласились обменяться телами погибших по формуле 6000 на 6000.

В то же время, переговоры не имели прогресса в вопросе прекращения огня и не приблизили завершение войны. Российская сторона продолжает ультимативно выдвигать неприемлемые для Киева требования признать российскими оккупированные территории с частичной потерей суверенитета.

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