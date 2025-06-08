Рубіо наполягає на продовженні мирних переговорів України з РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про важливість продовження мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

"Рубіо наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Росією та Україною задля досягнення стійкого миру", - йдеться у повідомленні відомства.

Однією з тем переговорів були поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

Зазначається, що в суботу, 7 червня, Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

Мирні переговори та зрив обміну полоненими

Зазначимо, що така заява очільника американського зовнішньополітичного відомства, пролунала на тлі зриву запланованого на сьогодні, 7 червня, обміну полоненими, який є результатом прямих мирних переговорів.

Керівник російської делегації Володимир Мединський звинуватив українську сторону в начебто свідомому перенесенні обміну.

Однак у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували цю заяву і звинуватили росіян в порушенні узгоджених раніше підходів.

Другий раунд україно-російських переговорів відбувся 2 червня у Стамбулі. Делегації погодили обмін окремих категорій полонених за формулою "всіх на всіх". Також сторони погодилися обмінятися тілами загиблих за формулою 6000 на 6000.

Водночас, переговори не мали прогресу в питанні припинення вогню та не наблизили завершення війни. Російська сторона продовжує ультимативно висувати неприйнятні для Києва вимоги визнати російськими окуповані території з частковою втратою суверенітету.

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